Pascal Menin et Yannick Ferret, les directeurs associés de la société Remote France, basée à Plaisir (Yvelines), ont choisi le Airay pour répondre à une demande grandissante d’accueil sur des concerts parisiens de moyenne et grosse jauge. Et c’est à l’Olympia, à Paris, que leur système de diffusion a fait ses premières armes sur la soirée « One Night in Tunisia ». ■