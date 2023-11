Le Bass Motion Control de RCF

Afin d’étendre la réponse dans les basses et d’améliorer les performances, les ingénieurs de RCF ont trouvé le moyen de supprimer le filtre passe-haut, en le remplaçant par une approche novatrice. Le BMC (Bass Motion Control), est un nouveau traitement avancé de gestion de l’excursion du haut-parleur grave. L’enceinte équipée du traitement BMC peut gérer les plus basses fréquences audibles sans affecter la stabilité du haut-parleur grave, avec une linéarité étendue et un rendu plus fidèle. L’approche du traitement BMC s’appuie sur la cartographie complète du comportement dynamique du haut-parleur grave, afin de générer un algorithme spécifique ne limitant que les excursions excessives.