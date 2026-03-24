La Maison de la Culture d’Amiens renouvelle son système de communications en adoptant le Bolero de Riedel. Ce choix stratégique répond aux exigences croissantes de coordination des équipes. Les utilisateurs soulignent l’étendue de la couverture radio, la qualité audio et la souplesse de configuration, qui optimisent nettement les opérations en situation de spectacle. L’ensemble des équipes bénéficie désormais d’un outil fiable, ergonomique et autonome, consolidant l’efficacité de la structure amiénoise.