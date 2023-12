Le Bolero récompensé

Riedel Communications vient d’être récompensée par un Emmy Award technologique pour sa solution Bolero, devenue en quelques années une référence internationale dans le domaine de l’intercom sans-fil. Outre sa robustesse RF unique liée à sa technologie ADR (Advanced DECT Receiver), Bolero peut supporter jusqu’à 250 boîtiers et 100 antennes sur un même déploiement et bénéficie de multiples facettes telles que l’enregistrement Touch & Go du boîtier, trois modes d’exploitation (ceinture, bureau ou talkie-walkie) ou encore la fonction Bluetooth. Cette récompense est la reconnaissance du travail mené par l’entreprise dans la recherche et l’innovation et renforce la position de Riedel sur le marché des réseaux temps réels vidéo, audio et intercom.