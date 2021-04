LE BRETZEL SHOW, WEB TV 100% GRAND-EST

Depuis maintenant plus d’un an, nous sommes face à une crise sanitaire sans précédent, paralysant de nombreux secteurs dont celui de la culture. Les artistes, les techniciens, les intermittents du spectacle, les organisateurs, et les producteurs souffrent des conséquences sociales et économiques de cette crise. En effet, les artistes qui continuent de produire des nouveautés ne disposent plus de la possibilité de partager leurs actualités à leur public.

Afin de rebondir face à cette situation, de proposer du contenu culturel à sa communauté et surtout de faire « revivre » les artistes et techniciens, PRODUC-SON, propose une Web émission solidaire : le Bretzel Show.

Le principe ?

Une émission culturelle, musicale et pleine d’humour permettant de mettre en avant les acteurs locaux de la culture, durement touchés par la Crise de la Covid-19.

Quand ? La première émission sera diffusée en direct jeudi 29 avril 2021 de 19h00 à 20h00.

Où ? Diffusion en Direct sur la Plateforme Twitch AT >> https://www.twitch.tv/emissionbretzelshow

Les 6 émissions seront animées par Alfonso (fondateur et animateur des Gospel Kids).

Les Meteor Hits orchestrerons les émissions. Quant aux invités, deux à trois personnalités seront conviées par émission, représentants le monde de la culture du Grand Est : artiste chanteur, humoriste… etc.

Pour cette première émission, ce sont l’humoriste Laurent Arnoult et le chanteur Alex Toucourt qui nous feront l’honneur d’être présents.

N’hésitez pas à partager au maximum ! ■