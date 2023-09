Le campus de 3is Lyon s’agrandit

Avec l’ouverture du nouvel univers de formation spectacle & événementiel, le campus de 3iS Lyon a passé son été dans les travaux d’agrandissement. Ce sont désormais un plateau image avec grill motorisé, un plateau multicam et sa régie, un studio d’enregistrement et sa régie, 30 cabines de mixage et montage, un studio 5.1, six salles informatiques, et un magasin toujours plus fourni qui accueillent les 18 étudiants en première année de Régie technique du spectacle & de l’événementiel en alternance, les 115 étudiants (1re, 2e et 3e année) en Son & Musique et les 230 étudiants (1re, 2e et 3e année) en Cinéma & Audiovisuel. Inscriptions ouvertes jusqu’à début octobre, contactez le 04 72 72 01 01.