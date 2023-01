Le catalogue Rondson est arrivé

Le catalogue Rondson regroupe une présentation de la société, des solutions de sonorisation par lieux publics, guides pratiques et l’ensemble de leur matériel, avec des amplis, des haut-parleurs, de la sonorisation IP, des systèmes de visites guidées ou encore tout pour la sonorisation de sécurité. L’édition regroupe plus de 80 nouveautés et plus d’expertises et de solutions techniques. Vous pourrez consulter les différents schémas et synoptiques d’installation par lieux (restaurants, magasins, complexes aquatiques…). Une documentation est également disponible en ligne sur le site www.rondson.com, pour vous accompagner au mieux dans vos projets. ■