LE CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE EST (PRESQUE) NÉ !

C’est enfin fait ! Une proposition de loi portant création d’un Centre national de la musique a été adoptée par les députés à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale, le 6 mai. Ce nouvel établissement public, « structure pilote », devrait devenir réalité en janvier 2020. Dernier des arts vivant sans centre national, la musique aura enfin son temple. Mission de « soutien » à la filière, comme indiqué par le ministre de la Culture, le nouveau Centre national de la musique (CNM) a vocation à rassembler le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), le Fonds pour la création musicale (FCM) et le Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles (Irma). Le Bureau export de la musique française (Burex) et le Club action des labels et des disquaires indépendants français (Calif) pourraient également rejoindre le CNM. Financé grâce au produit de la taxe sur les spectacles, le centre pourrait, d’après le ministre, bénéficier de « ressources complémentaires » dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, après évaluation des « besoins nouveaux ». ■