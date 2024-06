Le CETU ou Compte Epargne Temps Universel est né !

Malgré l’opposition des organisations patronales lors de la négociation du Pacte de la vie au travail, les bases de ce droit novateur pour les salariés ont finalement pu être posées par accord. Attaché à la personne du salarié, universel c’est-à-dire bénéficiant à tous, y compris à ceux des plus petites entreprises, le CETU répond aux aspirations de tous : travailler autrement et mieux articuler temps de vie professionnelle et personnelle.

Ainsi chaque salarié, quelle que soit son entreprise et la taille de celle-ci, pourra épargner du temps et l’utiliser au gré de ses besoins ou de ses choix tout au long de sa carrière professionnelle. Les modalités d’utilisation des droits portés au compte permettront aux salariés de bénéficier de congés ou d’une réduction du temps de travail, mais aussi d’un report de l’âge de départ à la retraite au travers d’un aménagement de la fin de carrière.

Cette véritable avancée sociale sera gérée par un organe de gouvernance paritaire à deux niveaux : une gouvernance politique de définition des droits et une gouvernance de gestion des droits.