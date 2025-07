Après la première édition des Matinales en janvier dernier consacrées aux accompagnements et financements de la formation, le CFPTS organise un nouveau temps d’échange, cette fois en soirée : Les Nocturnales – Le mardi 16 septembre à partir de 16h30. Une édition sous forme de table ronde consacrée à « L’encadrement technique face aux défis des évolutions sociétales et technologiques ».

Une thématique aux multiples sujets

Sécurité, risques sanitaires, attentats, gestion du Document Unique… les responsables techniques ont vu leur champ d’action s’élargir ces dernières années. Aujourd’hui, de nouveaux enjeux viennent encore complexifier les pratiques : prévention des VHSS, gestion des risques psychosociaux, qualité de vie et conditions de travail, transition écologique, accessibilité universelle, transformation technologique…

Autant de sujets qui questionnent à la fois les compétences, les responsabilités et la posture de l’encadrant technique :

• Comment encadrer dans ce contexte évolutif ?

• Quels outils pour accompagner les encadrants et les équipes ?

• Quelle place pour la formation dans la gestion de ces nouveaux enjeux ?

Des problématiques nombreuses qui seront explorées à l’occasion de ces Nocturnales, avec pour objectif d’apporter des éclairages concrets et retours d’expérience issus du terrain.

Des intervenants aux savoirs complémentaires

Animée par Thierry Malvoisin, Directeur technique et référent pédagogique au CFPTS, cette table ronde réunira des professionnels aux parcours variés et aux savoirs complémentaires :

• Clémentine Bollée-Legeas, Cheffe de service plateau de l’Odéon Théâtre de l’Europe

• Samuel Brouillet, Directeur technique et Directeur de Zebulon Régie

• Olivier Coldefy, psychologue référent de Thalie Santé, expert auprès de la Cour Pénale Internationale

• Lucia Goj, Directrice technique du Théâtre du Châtelet

• Sarah Koné, Directrice déléguée, coordination générale, stratégie et relations publiques de la Philharmonie de Paris

Des regards croisés qui permettront d’aborder concrètement les multiples réalités de terrain et d’apporter des éclairages spécifiques sur les nouveaux rôles et missions de l’encadrant technique.

Les informations pratiques

Horaires :

• A partir de 16h : Accueil du public

• 16h30 – 18h30 : Table-ronde puis questions/réponses

• À partir de 18h30 : Apéritif dinatoire

Lieu :

Théâtre du CFPTS, 92 avenue Gallieni 93170 BAGNOLET.

Réservation impérative.

Informations et inscriptions :

https://www.cfpts.com/actualites/les-nocturnales-1-une-table-ronde-pour-penser-lencadrement-technique-de-demain