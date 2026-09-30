Présentation de l’entreprise

Situé aux portes de Paris, le CFPTS est un organisme de formation proposant 130 formations par an. Ces stages s’adressent aux techniciens professionnels du spectacle vivant et de l’évènementiel, dans le cadre des dispositifs courants du droit à la formation. Le CFPTS forme aussi des jeunes entre 18 et 29 ans souhaitant intégrer ce secteur, via des formations en alternance. Tous les domaines techniques sont représentés : direction technique, régie, plateau, lumière, son, vidéo, décor et accessoires, mais aussi électricité, prévention des risques ou réseaux scéniques. Le CFPTS est également un organisme certificateur et un lieu de réflexion et de recherche, en dialogue permanent avec la profession. Il est certifié Qualiopi depuis 2020.

Missions

Dans le cadre de cette activité, les missions principales sont :

Préparer le matériel nécessaire aux formations.

Assurer une veille technique.

Tenir à jour les stocks.

Anticiper les besoins du secteur.

Profil recherché

Savoir et savoir-faire :

Connaissances techniques en plateau.

Connaissances techniques en vidéo.

Notion de maintenance dans les deux secteurs.

CACES chariot élévateur et nacelle, formation au risque électrique souhaités.

Permis B (VL).

Maîtrise du pack Office dans son ensemble (logiciels bureautiques, courriel et Internet)

À noter : Ce poste couvrant des domaines très variés, un plan de formation pourra être construit afin d’accompagner la montée en compétences du/de la salarié·e.

Savoir-être :

Autonomie.

Rigueur et organisation.

Esprit d’équipe.

Capacité d’adaptation.

Curiosité.

Caractéristiques du poste, conditions d’emploi et rémunération

Poste basé au 92, avenue Gallieni (Bagnolet – 93170).

Contrat à durée indéterminée, de droit privé, à temps complet.

Rémunération selon grille salariale de la structure (convention collective nationale des organismes de formation – IDCC 1516).

Date de prise de fonction : dès que possible.

Nos avantages sociaux : tickets restaurant, prime d’ancienneté, 13e mois, 8 semaines de congés payés.

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à :

Daniel Barberi, responsable des services techniques

dbarberi@cfpts.com