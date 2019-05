LE CHEVALIER HDMI DE SOMMER CABLE

Des câbles HDMI AOC en version blindée avec protection des connecteurs ? Grâce au câble spiralé intégré en acier inoxydable, cette ligne avec gaine en PUR sans halogène et résistant aux entailles ne dépasse pas 5,8 mm de diamètre et présente un rayon de courbure minimal de seulement 20 mm.

Les connecteurs sont dotés d’une douille de protection Glandmaster testée pour le transport. Grâce à la technologie AOC (Active Optical Cable), la fibre optique permet une transmission des contenus haute vitesse pouvant atteindre jusqu’à 100 m de distance, avec une puissance UHD de 18G. Les câbles sont disponibles en différentes longueurs, de 10 à 100 m, et sur tambour en option. ■