Le ciel brille pour les héros

Le 22 mars, pendant près d’une demi-heure, des sociétés de prestation beneluxoises ont pointé leurs projecteurs vers le ciel et utilisé le hashtag #LightTheSky en soutien à tout le personnel médical et à ces héros du monde entier qui sont aujourd’hui en première ligne face à la lutte contre la crise du coronavirus. Très symbolique, le motif en forme de cœur est revenu plusieurs fois dans les réalisations… En ce qui concerne les projecteurs, de nombreux participants ont utilisé des Megapointe et Pointe de Robe, mais aussi d’autres marques et types de projecteurs. Une solidarité témoignant leur gratitude envers tous les secteurs qui contribuent à faire avancer nos pays et à guérir nos populations pendant la crise. ■

Photo © Various