Le Corum équipé en Robe T1

Le Corum de Montpellier, qui continue sa transition vers la LED, a choisi les T1 Profile et T1 Fresnel pour remplacer et mettre à niveau l’éclairage de scène de ses deux salles principales. C’est la société Texen qui a aidé au choix et à l’intégration de ces projecteurs LED. Christophe Mora et Philippe Pujol, en charge de la lumière au Corum, ont confié : « Après avoir testé le T1 Profile avec l’Orchestre et l’Opéra national de Montpellier, nous l’avons choisi avant tout pour sa colorimétrie, son silence et son poids. Le T1 est un projecteur puissant, tout à fait adapté à nos salles, mais aussi très peu gourmand en énergie. Il s’inscrit parfaitement dans notre démarche RSE. » ■