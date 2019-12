LE CRÉATEUR DE L’INFERNAL MACHINE N’EST PLUS

Pierre Dahan, alias Peter Dean, nous a quittés le 6 août, à l’aube de sa 85e année. Trompettiste dans les années 1960, il avait acquis une notoriété internationale en fondant Publison et en inventant l’avant-gardiste Infernal Machine, un multi-effet offrant un large choix de traitements, un transposeur tonal de haut niveau, et surtout un multi-échantillonneur numérique et d’effets ponctuels à l’image. On le croisait à toutes les expos, fier qu’il était de montrer une liste d’utilisateurs tels que Stevie Wonder ou George Massenburg. Son épouse Elisabeth, à qui nous adressons toute notre affection, nous a envoyé cette photo « collector ». Si saint Pierre n’est pas intéressé par la technique, sûr que Peter doit lui jouer un petit air de trompette quotidien ! ■