L’arrivée du dôme sonore à l’ITEMM représente un atout majeur. En 2024, une formation de technicien son du spectacle vivant et de l’événementiel est lancée, avec un module sur la « création d’une œuvre sonore spatialisée », où le dôme jouera un rôle clé. L’ITEMM proposera ainsi plus de 300 h d’apprentissage, à la fois pour les étudiants et les professionnels en poste. Situé sur le campus universitaire, le dôme sera également accessible aux chercheurs du LAUM et à d’autres partenaires. En tant qu’outil de formation, de recherche et de création, il renforce la position du Mans comme territoire d’innovation acoustique, notamment lors de la biennale du son « Le Mans Sonore » en janvier 2026.