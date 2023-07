Le Forumdimo est un événement majeur de la transformation numérique. Il s’est tenu les 21 et 22 mars 2023 à Lyon. Au programme : transformation numérique et retours d’expériences autour de deux conférences et 48 ateliers. Pour l’occasion, Dimo Software a choisi L&Db pour l’installation d’un écran LED Starmedia StarWay de 4,5 m x 2,5 m.