Le 23 janvier 2025, Paris La Défense Arena a accueilli le Gala des Pièces Jaunes, un événement caritatif réunissant plus de 35 000 spectateurs et des artistes comme Katy Perry, Burna Boy, Rosé et John Legend, au profit de la Fondation des Hôpitaux. Produit par Electron Libre – Mediawan, ce concert a également été capté pour une diffusion télévisée sur France 2. La sonorisation, confiée à S-Group, a mobilisé le système Adamson avec 94 enceintes VGt couplées à 48 caissons E119, assurant une couverture sonore optimale. Le mixage en façade a été réalisé par Alex Guessard sur une console DiGiCo SD7.