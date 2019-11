LE GIBUS EN JBL

Ce club/salle de concert de la capitale est composé de quatre salles modulaires. Le Gibus marque son évolution avec un système de diffusion JBL pour la salle principale et deux annexes, installé par ArtBox. La scène accueille désormais un système JBL VTX avec, de chaque côté, trois enceintes VTX-A8 et un subwoofer ASB6125 suspendu au plafond, quatre enceintes pleine bande Marquis MD55 en rappel, l’ensemble amplifié en Crown I-Tech 4X3500HD et CDI41200. Les autres espaces conservent l’empreinte JBL, avec des enceintes AC25 amplifiées par des Crown CDI41200. ■