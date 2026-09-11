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Le GigaPix Challenge illumine l’été 2026

11 Sep 2026 | News Lumière & Vidéo

55 SONO MAGAZINE NEWS ETC Gigapix Challenge Coralie Diaz

Le concours GigaPix Challenge, organisé par ETC, permet aux professionnels de tester les derniers projecteurs wash High End Systems sur des prestations en conditions réelles. Lancée cet été, l’opération est notamment passée par les concerts de Christophe Maé aux Folies Bergère, le festival Le Parc aux Étoiles, la scène War Zone du Hellfest avec B Live et la scène principale de Musicalarue avec
Novelty. Des créneaux de test restent disponibles jusqu’au 31 octobre.

Pour participer : https://info.etcconnect.com/fr/gigapix-challenge-2026

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