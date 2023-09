LE GOUFFRE DE POUDREY

La société TSE s’est vu confier la conception et l’installation de la nouvelle scénographie lumineuse du gouffre de Poudrey (Doubs). Joannès Poète (TSE) s’est appuyé sur les équipes ESL pour choisir l’équipement répondant aux différents enjeux et résistant aux conditions extrêmes du milieu souterrain. Près de 150 projecteurs LED équipent désormais le lieu (ArcPar 7, ArcPar 18, ArcShine 6 Prolights et Dive 3 DTS). Tout au long du parcours, des interrupteurs permettent de déclencher tout ou partie du show dans les zones voulues, grâce au système de show bâti autour des Aura, Stella & Orion Madrix, des RdmSplitter Visual Productions et d’un Rail-Switch II Artistic Licence.