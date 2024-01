Le Grand R s’équipe en T11 de Robe Lighting

Le Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon, vient de s’équiper de 50 découpes T11 de Robe Lighting. Le spectacle Mazut marquera le début de l’utilisation à 100 % de LEDs après la livraison complète des T11, qui permettront de remplacer toutes les découpes série 600/700 et PC 1 000/2 000 W, et même les PAR sur certains spectacles.

Le Grand R prévoit de s’équiper de T1 en 2024, ce qui aura l’avantage d’une cohérence colorimétrique entre les T1 et les T11, et facilitera leur utilisation sans avoir à refaire tout le travail déjà effectué sur les T11. Michael Faucon, régisseur principal lumière et vidéo, souligne la qualité du service après-vente et le support commercial de Robe France.