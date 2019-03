Le Grand T de Nantes

Le Grand T a été inauguré en 1983. Il emploie aujourd’hui 45 permanents dont 20 dans l’équipe technique, plus 15 intermittents équivalents temps pleins. Plus que vers la création, l’activité du lieu s’oriente sur la diffusion de spectacles. Après des années de bons et loyaux services, le système de sonorisation en place se devait d’être remplacé. L’ambition du projet : implanter une solution pertinente pour les 15 années à venir, et dont l’empreinte s’adapte aux contraintes artistiques.