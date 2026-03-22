Depuis 40 ans, le GRIM forme aux métiers techniques du spectacle et de l’événementiel :

Technicien son lumière plateau vidéo (niveau 4 RNCP) : trois sessions par an.

Régisseur technique spécialisé son (scène/studio) lumière ou vidéo mapping (niveau 5 RNCP) : une session par an.

Régisseur général (niveau 6 RNCP) : deux sessions par an.

Ces cursus sont accessibles en initial ou en alternance. Les inscriptions sont encore possibles.

Récemment installé dans leurs nouveaux locaux du quartier de l’Autre Soie à Villeurbanne, après 30 ans passés en centre-ville de Lyon, le GRIM a formé plus de 10 000 professionnels, toutes formations confondues, et près de 3 000 techniciens et régisseurs.