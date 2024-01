Le Groupe Novelty-Magnum-Dushow s’implante au Portugal

NOVELTY est heureux d’annoncer l’acquisition de la société CHS-Creative Productions. Fondée en 1994, cette entreprise est spécialisée dans l’organisation de festivals, de spectacles, de tournées et d’événements.

CHS rejoint le Groupe Novelty-Magnum-Dushow et devient l’agence de référence pour le Portugal (CHS by Novelty – Novelty Portugal), avec Jacques de La Guillonnière Président, Olivier Hagneré et Christian Lorenzi en Direction Générale, et Carlos Esteves, co-fondateur de CHS, qui reste à bord pour diriger l’équipe.

CHS by Novelty-Novelty Portugal bénéficiera de toute l’infrastructure et des services supports du Groupe pour garantir aux clients la même expertise.

Le Groupe soutiendra cette nouvelle structure portugaise en investissant dans de nouveaux équipements audiovisuels et a déménagé dans de nouveaux locaux, à 30 minutes du centre de Lisbonne. Carlos Esteves, Dirigeant de la filiale portugaise déclare : « C’est un honneur d’intégrer le Groupe Novelty-Magnum-Dushow, de pouvoir servir les clients du Groupe au Portugal et d’élargir notre offre technique sur le marché portugais ».