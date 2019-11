Le groupe Proson reprend la société TES

Le groupe Proson est heureux d’annoncer la signature de la reprise de la société T.E.S. survenue le jeudi 31 octobre 2019. Les équipements acquis lors de ce rachat sont d’ores et déjà repartis sur les différentes implantations du Groupe (Bruxelles, Lille, Lyon, Paris, Nice, sans compter de futures implantations possibles) pour leur conférer plus de moyens techniques et optimiser la réactivité de Proson sur chaque demande, quelle que soit la région ou le pays concernés.

« Même si nous ne sommes pas physiquement implantés dans tous les pays européens, nous réaffirmons au travers de cette nouvelle acquisition notre volonté de servir nos 8000 clients dans les meilleurs standards de qualité de service et de technicité, avec un effectif de 30 salariés fixes partageant les mêmes valeurs professionnelles. » déclare Laurent Péru, président du groupe Proson depuis 2012.

De fait, l’optimisation continue des moyens humains, techniques et financiers de Proson reste un axe stratégique de développement majeur du Groupe, avec le même objectif qu’au premier jour : la satisfaction d’une clientèle toujours plus exigeante pour garantir la réussite de ses événements en toute circonstance.

Contact pour toute information

Laurent Peru | l.peru@proson.eu | 06 52 78 05 66 ■