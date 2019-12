Le groupe RCF annonce l’acquisition de Montarbo

Le groupe RCF a annoncé l’acquisition de la marque historique Montarbo pour laquelle le fonctionnement et la distribution seront supervisés par AEB Industriale.

Arturo Vicari, le PDG de RCF GROUP, a réagi à cette nouvelle :

« Nous sommes ravis d’accueillir Montarbo dans notre groupe. C’est une marque historique qui a contribué à l’évolution de l’industrie de la musique et de l’audio professionnel en Italie et dans le monde. Pour toute personne qui, comme moi, a suivi le développement de ce marché au fil des ans, les marques d’élite telles que Montarbo ont une signification particulière et représentent donc une formidable opportunité pour nous d’augmenter la valeur de notre groupe. Le Groupe RCF est l’une des organisations les plus dynamiques de l’industrie mondiale de l’audio professionnel, ce qui signifie que Montarbo sera à la hauteur de son potentiel et continuera de croître à nos côtés. » ■