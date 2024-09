Le Gueulard Plus, salle de spectacle de Nilvange en Moselle, s’est équipé de 12 projecteurs motorisés PAINTE de la marque Robe Lighting. Compacts et silencieux, ils répondent aux besoins de la salle et à sa configuration. 12 LEDBeam 150 ont été rajoutés pour compléter le kit. Le matériel a été fournis par la société MPM Équipement.