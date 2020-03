LE HDBaseT DANS VOS INSTALLATIONS

Mesurant 68 x 45 mm, le module ClipIn Mini Wallplate de Sommercable est l’un des plus petits émetteurs HDBaseT du marché. Il s’intègre partout facilement et permet le transfert de données via HDBaseT standard en 4K sur des distances de 40 m, et jusqu’à 70 m en Full HD. On peut le monter dans tout chemin de câbles de 45 mm, sur les cloisons comme sur tables, via Syswall et Sysframe Sommercable. L’émetteur HDBaseT compact offre une entrée HDMI, un récepteur IR ainsi que des connexions 12 V et RS232 pour l’utilisation directe avec les modules RS232 à boutons poussoirs Cardinal DVM. Des LEDs montrent l’état opérationnel des fonctions HDMI, HDCP (jusqu’à la version 2.2) et HDBaseT. L’alimentation électrique se fait par PoH ou 12 V local. ■