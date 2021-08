LE HF SENNHEISER POUR TOUS

Configurer en quelques clics tactiles votre solution HF numérique, vous en avez rêvé… Sennheiser l’a fait. La solution, basée sur l’application Smart Assist App, à installer sur smartphone ou tablette, est particulièrement adaptée aux utilisateurs non techniciens. Pour autant, pas de compromis quant à la qualité audio. Ce sont bien de vrais micros, émetteurs et récepteurs Sennheiser qui sont déployés. L’EW-D reprend la technologie des Digital 6000 et 9000 et garantit une latence minime de 1,9 ms ainsi qu’une autonomie de fonctionnement de douze heures. Le signal est transmis sans compression ni altération, et on peut utiliser les meilleures capsules, comme les Neumann KK 205 et 204 ou les nouvelles Sennheiser MM 435 et 445. ■