Le K System de Naostage

Le K System, un système de tracking 3D sans balise, a été utilisé pour automatiser les projecteurs lumière en concert, sur la tournée de So Floyd. Le capteur Kapta et le serveur Kore de Naostage ont fourni une vue 3D de la scène et suivi les artistes, tandis que le logiciel Kratos a géré la connexion aux consoles et serveurs multimédias. L’équipe technique a été formée rapidement, et le système sans balise était idéal pour les changements fréquents de costumes des artistes. Le K System a permis de suivre jusqu’à 16 personnes sur scène simultanément. Son automatisation a offert des avantages économiques et créatifs pour les événements live. Il s’est facilement intégré à l’équipement de Pan Pot.