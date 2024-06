Chaque année, le NAB Show récompense les produits qui font avancer l’industrie. Cette année, la cycliode LED KL CYC d’Elation a été reconnue comme une innovation de premier plan et a reçu le prix Product of the Year 2024.

Eric Loader, vice-président mondial d’Elation pour les ventes et le marketing, s’est dit très heureux de cette reconnaissance : « Le KL CYC est une technologie unique qui permet de produire de la lumière de plateau de manière unique et nous sommes fiers de cette reconnaissance. Nous continuons à nous engager dans le développement de solutions d’éclairage optimisées pour la diffusion et à explorer les moyens de faire progresser la technologie de l’éclairage de studio. »