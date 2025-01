CorePlay Solo est un lecteur multimédia monocanal 4K @ 60 Hz pour les applications de live. Le système fonctionne selon un concept Programme, Aperçu, Prise, similaire à celui utilisé dans les mélangeurs de présentation de la marque. Les opérateurs peuvent ainsi préparer et affiner le média en régie sans perturber la lecture sur le flux du direct. CorePlay Solo permet de traiter des fichiers vidéo plein écran. Il prend en charge différents codecs comme le h.264, h.265/HEVC, AWX à des résolutions non standard. Il est également équipé de deux sorties audio XLR, deux connecteurs DisplayPort et huit canaux Dante offrant un traitement audio multicanal.