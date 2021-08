LE LIGHTSHARK EQUIPSON ÉVOLUE

Le moteur d’effets du pupitre devient beaucoup plus puissant et son interface utilisateur plus conviviale. Le moteur fonctionne désormais dans deux modes très différents : basique, où les effets et les formes sont créés autour d’une valeur de base, et avancé, où les utilisateurs peuvent définir des valeurs minimales et maximales et créer des effets avec jusqu’à six étapes différentes. Ils peuvent également empiler jusqu’à 20 couches d’effets et synchroniser différentes couches les unes avec les autres. LightShark reste pour autant très facile à utiliser en offrant aux utilisateurs des outils tels que des palettes d’effets qui mettent automatiquement à jour les repères enregistrés. ■