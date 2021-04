LE livre blanc – 1 an après

Nicolas Bezard // Fondateur de Sonovente.com

Un entrepreneur se doit d’embaucher, de créer des équipes, c’est ce qui donne de la valeur à une société !

Concernant Sonovente.com, nous nous sommes réinventés pendant cette crise, le B to C « musique » s’est développé mais n’a pas compensé l’effondrement de notre cœur de métier, nos marges ont été dynamitées. Les projets d’installation et d’intégration s’essoufflent, et la visioconférence ne réussira pas à combler le manque à gagner. Certes, le chômage partiel a permis à nos salariés de continuer à vivre, et nous remercions l’État pour cela, mais les entreprises de plus de 50 salariés ne sont pas considérées et n’ont aucune aide. Le PGE (prêt garanti par l’Etat) a le mérite d’exister mais il s’agit bien d’une dette qu’il faudra rembourser. Je crois que les mesures plus strictes mises en place dans certains pays, accompagnées d’une discipline générale plus rigoureuse, nous permettraient de voir enfin le bout de cette crise. Pour terminer, je remercie nos équipes pour leur volonté, leur pugnacité et leur agilité. Le bout du tunnel arrive