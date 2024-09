Onyx 4.10 est la dernière version du logiciel de contrôle de l’éclairage pour les consoles NX et les systèmes PC. Onyx 4.10. Il comprend un grand nombre d’améliorations – nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs – visant à rationaliser la navigation pour une expérience de contrôle de l’éclairage encore plus intuitive.