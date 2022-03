Le Louvre rééquipe son auditorium avec Anolis Lighting

Le musée du Louvre a remplacé l’éclairage de son auditorium avec deux solutions architecturales développées par Anolis (entité architecturale Robe Lighting) à partir de l’Ambiane HP111 PW et sa version RVBBC. Le bureau d’études Ingelux, la société Satelec sur l’intégration, Anolis et son partenaire SPX Lighting sur ce dossier, ont proposé une solution sur mesure afin d’améliorer l’éclairage des assises ainsi que celui, lèche-mur, du tour de salle, en respectant l’architecture de cet espace classé. Côté scénique, l’auditorium a opté pour le Robe T1 Profile choisi pour améliorer le travail à la face et la coopération avec le département vidéo. ■