Le Manali à Courchevel

Le design, le choix de l’équipement, son installation, son suivi et sa maintenance, ont été confiés à la société NG Pro, implantée en Isère (38). Créée en 1998 par Gérald Mastromattéo et son frère jumeau, NG Pro a commencé dans la disco mobile. En 2001, la société se déploie vers l’installation et Gérald en devient l’acteur principal et gérant. Pour ses travaux, il ne retient que les meilleures marques de matériel et perçoit chaque projet comme un tout, apportant son expérience sur le traitement acoustique, la transmission des signaux, la sonorisation, la lumière, la vidéo… NG Pro intervient dans sa région et aux alentours, beaucoup en station.

SONO Mag : Comment avez-vous été contacté pour ce projet ?

Gérald Mastromattéo : Le cabinet d’acoustique qui a travaillé sur le Manali est un de nos clients. Nous installons régulièrement des limiteurs sur leurs préconisations. Ils nous ont sollicité pour les assister sur la correction acoustique du restaurant bar, de façon à garantir une absorption du bruit de fond et une réduction du TR. Nous avons aussi apporté notre expérience de scénographe d’équipement, en conseillant l’électricien pour l’intégration de luminaires, par exemple. Nous avons ensuite conçu l’ensemble de la sonorisation du site.

SONO Mag : Quels étaient les points clés du cahier des charges ?

Gérald Mastromattéo : Pour l’intérieur, l’idée était d’obtenir un son de qualité à une pression exploitable de 95 dB, pour créer une ambiance festive à la demande, pour des soirées privées notamment. Pour l’extérieur, la notion de qualité était prégnante, mais aussi les contraintes d’émergence, pour préserver totalement le voisinage des nuisances sonores.

SONO Mag : L’installation est réalisée en Danley, marque assez nouvelle sur le marché français. Comment les opérations de prédiction et de choix des produits se passent-elles ?

Gérald Mastromattéo : A partir des plans du lieu, nous avons fait les shoots dans le logiciel Direct, fourni par Danley. Notre expérience nous avait permis un pré-choix des modèles ; avec les produits Danley, très performants, je savais que les têtes en version 3’’ allaient suffire pour la majorité des zones intérieures. Le logiciel Direct est tellement intuitif et efficace que, à mon avis, même un électricien pourrait réaliser ses simulations. A noter que Danley met à disposition les GLL et CLF de toutes ses enceintes. Celui qui veut utiliser un autre logiciel de prédiction, Ease, Catt Acoustic ou Bose Modeler, qui est devenu ouvert, peut le faire également.