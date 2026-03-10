Biennale du son

Le Mans accueillait du 17 au 25 janvier 2026 la quatrième biennale internationale du son. Pour l’occasion, deux lieux ont reçu un système de sonorisation immersif L-ISA : le Scarron et le Dôme. Retour sur le contexte, le cahier des charges et l’intégration par l’installateur/prestataire local Scène de Nuit.

Et si le son pouvait transformer un territoire ? C’est le pari que fait Le Mans, en plaçant le son au cœur de son identité. En témoigne, depuis 2019, Le Mans Sonore : un projet collectif fédérant l’ensemble des acteurs du son et fusionnant sciences, recherche, innovation, musique, design sonore et création artistique. La quatrième édition a eu lieu du 17 au 25 janvier derniers, mais plus largement, la ville a posé sa candidature à un appel à projets national, « Pôles territoriaux d’industries culturelles et créatives (France 2030) ».

L’ambition est de structurer un pôle territorial unique en France, dédié au son : de la formation à la recherche, de la création à l’innovation, en contribuant au développement économique et à l’attractivité du territoire. En résumé : « Le Mans, capitale du son 2030 ».

Un pôle reconnu

Le Mans est connu pour ses courses automobiles et sa gastronomie, mais aussi pour son activité dans la musique et l’acoustique. La ville accueille depuis longtemps l’ITEMM (inauguré en 1992, précédé par plusieurs structures depuis le début des années 1970), Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique, qui enseigne la facture instrumentale et la régie son. La ville possède aussi l’un des plus importants pôles universitaires d’acoustique de France ;

son laboratoire, le LAUM, est connu internationalement pour ses travaux de pointe et sa salle semi-anéchoïque.Le campus manceau accueille, chaque année, plus de 400 étudiants en acoustique – un acousticien français sur deux a été formé au Mans, et accueille depuis l’an dernier un nouveau bâtiment de

2 400 m², l’Institut d’Acoustique Graduate School. Le Mans Université est le seul établissement européen à proposer un parcours complet de formation en acoustique, du niveau bac+1 à bac+8.

Porté par Le Mans Métropole et Le Mans Université, Le Mans sonore vise le grand public comme les chercheurs, les étudiants, curieux et artistes, les professionnels du son et les décideurs. Toute la ville est concernée ; le programme, très dense, s’étale sur plus d’une semaine et inclut une collaboration avec Radio France et un concours « design sonore et acoustique ». Il est disponible en ligne et affiché un peu partout dans la ville : des centaines d’événements, de l’installation à la visite guidée, des ateliers aux concerts, des jeux aux projections, en intérieur comme en plein air.

Par exemple, sur la place des Jacobins, devant la cathédrale du Mans, l’installation sonore immersive The Infinite Wave of Ringing Bells, conçue par David Moreau, déployait une couronne circulaire d’enceintes sur lesquelles était diffusé, en temps réel, un mixage retravaillé par l’électronique des vibrations captées sur les cloches de la cathédrale voisine, avec projection d’une vidéo en image de synthèse associée. Tout public pouvait venir s’asseoir au centre, sur des bancs, et écouter la lente évolution du paysage sonore immersif. Le Mans Sonore se déploie sur de nombreux sites, mais deux ont particulièrement attiré notre attention cette année : le Scarron et le Dôme, qui ont reçu pour la circonstance un système immersif L-ISA à demeure et accueilli plusieurs spectacles du Mans Sonore.