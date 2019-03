LE MAUI P900 DE LD SYSTEMS EST DISPONIBLE

Conçu pour les événements live et les applications d’installation, avec 50 haut-parleurs à aimant néodyme et un amplificateur classe D d’une puissance RMS de 1 400 W, le système colonne MAUI P900 génère un niveau de pression acoustique maximal de 131 dB pour une réponse en fréquence de 42 à 20 000 Hz. Il utilise la technologie SonicGuide associée à la disposition de tweeters WaveAhead pour un front d’onde cohérent. Le traitement des signaux 24 bits via la technologie DynX restitue le son sans distorsion. Les codages apt et AAC assurent une liaison Bluetooth HD complète sur 70 m et la technologie TrueWireless Stereo permet une restitution stéréo sans fil grâce à deux systèmes pouvant être disposés jusqu’à 40 m l’un de l’autre. ■