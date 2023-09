Le mixage objet et solutions immersives pour le spectacle vivant

L’INA proposera au printemps 2024 son tout premier stage sur les solutions immersives pour le spectacle vivant. Sur deux semaines, il présentera les différents systèmes du marché au travers de quatre acteurs majeurs du marché, à savoir L-Acoustics (L-Isa), d&b (Soundscape), Nexo (AFC Enhance et Image) et Amadeus (Holophonix), tous réunis sur un même lieu. Le but est de prendre le temps de montrer les technologies, les points forts de chacun des concepts avec la présence éclairée des spécialistes de chaque marque. Le stagiaire pourra ainsi comparer les différents systèmes et ainsi choisir celui qui sera le mieux adapté à son propre projet.