LE MIXEUR RCF M 20X EST DISPONIBLE

Remarqué lors du PLS de Francfort, le mixeur numérique M 20X présenté par RCF proposait des atouts alléchants. Il est désormais disponible. Pour mémoire, ce mixeur compact avec 20 entrées analogiques, dont 16 micros avec préamplis de qualité, est équipé de DSP aux performances dignes des studios. Des fonctionnalités de télécommande avancées sont disponibles via tablettes et smartphones iOS et Android. Pour le mixage, 14 bus de sortie sont prévus. Les sorties disponibles en analogique et en AES EBU pour deux d’entre elles. Le M 20X assure aussi les fonctions de carte son 24×24 USB et d’enregistreur interne 20 pistes. Un lecteur enregistreur USB stéréo complète l’offre. Construit en métal, ce mixeur est taillé pour la route. ■