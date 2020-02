Le N-RAY, un trois voies qui en a sous le capot

Le 5 février dernier, soit une semaine avant l’ISE, Coda Audio nous avait présenté pour la première fois, en France, son système N-Ray, une enceinte légère et compacte équipée de deux HP 6,5 pouces au néodyme, intégrant les innovations CODA de dernière génération :double diaphragme annulaire co-planaires du AiRAY monté en chambre acoustique (DDP), coupleurs (Instafit Magnetic Coupler) aimantés pour une meilleure stabilité sur le plan horizontal et une ouverture variable symétrique (90° et 120°) et asymétrique (105°). Les HP de 6,5 pouces bénéficient de la dernière technologie de refroidissement et de dissipation thermique DAC, assurant une pression acoustique élevée et une faible compression.

C’est au Transbordeur, haut lieu de la scène musicale lyonnaise, que la présentation s’est déroulée, en présence de David Webster dit “Webby”, Directeur Marketing de CODA Audio international, avec la collaboration du prestataire Eurosono et la participation scénique du groupe de reprises rock DJAG, ce qui nous a permis d’écouter le système en configuration réelle. La suite sera à découvrir dans un prochain numéro de votre magazine préféré. ■

Photo principale © GC :

L’équipe CODA Audio France au Transbordeur avec de gauche à droite : Yves Guegan, David Webster, (directeur marketing CODA International), Patrick Legard et Philippe Pelmelle.