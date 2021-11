LE NAMM SHOW REPORTÉ EN JUIN 2022

La National Association of Music Merchants (NAMM) a annoncé un report de l’événement. Initialement prévu du 20 au 23 janvier 2022, il se tiendra à Anaheim, en Californie, au Anaheim Convention Center, du 3 au 5 juin 2022. Ces nouvelles dates répondent aux préoccupations persistantes concernant la pandémie, le développement et les lancements de nouveaux produits, la disponibilité des stocks et les restrictions de voyage actuelles. La convention se tiendra autour d’une organisation repensée, avec des événements en plein air, des démonstrations, des sessions de développement professionnel, une portée numérique élargie et, bien entendu, des opportunités commerciales. ■