Renaissance en écrin électro acoustique

Durant la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de la ville du Havre est rasée par les bombardements alliés. Le Normandy y échappe, mais tombe en ruines après son abandon en 1991. Par la volonté d’une équipe de passionnés, il vient de connaître une renaissance exemplaire, plaçant la salle dans les rangs des lieux de référence pour le spectacle et l’événementiel amplifié.

Le Normandy a été inauguré en 1934. Le bâtiment d’inspiration Art déco a été voulu par Berthe Chometon qui rêvait, depuis que son mari avait été fait prisonnier lors de la Première Guerre mondiale, de créer un lieu chaleureux où l’on pourrait se rassembler et échapper aux rigueurs des temps compliqués.

Le lieu avait alors le plus grand écran de cinéma du Havre : 5 m de large pour 4,2 m de haut. Il offrait une capacité d’environ 1 200 places, 692 au parterre et 476 en balcon.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Normandy est réquisitionné par l’occupant. Alors que la ville du Havre est durement touchée par les bombardements alliés, il échappe aux dégâts.

Après-guerre, il devint bien plus qu’un cinéma. La scène est agrandie et voit passer des figures de l’âge d’or du divertissement, Eddie Constantine, Serge Reggiani, Annie Cordy, Gilbert Bécaud ou Luis Mariano, mais aussi des vedettes internationales comme Duke Ellington, Benny Goodman ou Sidney Bechet.

Le début des années 1980 propulse la salle au statut de scène musicale incontournable, accueillant The Chieftains, Trust, Gilbert Montagné, Charlélie Couture, Motörhead ou Téléphone.

La scène parisienne débarque aussi, de Michel Leeb à Chevallier et Laspalès, des Inconnus à Aldo Maccione, Smaïn, les Vamps et Sim.

Mais en 1991, le cinéma-théâtre ne répond plus aux normes de sécurité et doit fermer ses portes. Abandonné, le site est acquis en 1999 sur un coup de cœur par la famille Spahija, mais des contretemps retardent le projet de réhabilitation et le bâtiment subit les turpitudes du temps. Il est dégradé, squatté, jusqu’à être frappé en 2020 d’un arrêté de péril. C’est alors Jessy Spahija, le fils cadet, aidé par ses frères et sœurs, qui décide de mener à bien le projet.

Olivier Agra, dirigeant HBN Média, Romain Bredel, directeur technique HBN Média, Marie-Christine Lethuilier, RH et responsable administrative HBN Média, Régis Lethuilier, dirigeant HBN Média, Victor Marignier, régisseur lumière Normandy, Julien Lethuilier, directeur technique Normandy, Sébastien Nicolas, Best Audio et Alice Duval-Barré, responsable communication HBN Média.

En 2023, le Normandy ouvre à nouveau ses portes pour une programmation mêlant concerts, humour et théâtre. Les travaux se poursuivent et c’est en 2025 que la salle retrouve sa vraie capacité avec 623 places en mode cabaret, 789 en configuration assise et 1080 en assis-debout.

Pour entrer dans le détail du projet, retrouvons Régis Lethuilier, dirigeant associé de l’intégrateur du site, HBN Média.