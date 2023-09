Le OFF, lieu pour la création artistique à Chartres, s’est équipé des produits ETC avec 120 projecteurs, trois consoles, de nombreuses optiques, des gradateurs. Jérôme Feuillade, directeur technique de C’Chartres Spectacles, a choisi l’équipement pour les trois salles du lieu. Découvrez le vlog du OFF sur la chaîne YouTube de ETC France.