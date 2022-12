Le Palais de la Bourse illuminé

Au Palais de la Bourse de Lyon, à l’occasion d’un l’événement organisé par Vinci SA, Romain Plantier à la conception lumière, en collaboration avec le technicien lumière Loïc Pollet, ont tiré le meilleur parti des reliefs architecturaux du bâtiment afin d’apporter élégance et style au dîner de gala Vinci. Pour les accompagner, une collection de projecteurs Chauvet Professional – Maverick, Ovation et Well Fit, fournis par la société L&Db – ont été installés. Avec les arches d’inspiration romane de la grande salle à manger, le dôme de l’accueil, les sols en marbre et les colonnes corinthiennes, les concepteurs lumière ont habilement tissé chaque élément esthétique de ce lieu pour créer un panorama immersif. ■