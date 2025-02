Le Palais des Congrès d’Issy est un centre de conférences et de divertissement exploité par Viparis et situé dans la ville d’Issy-les-Moulineaux au sud-ouest de Paris. Il a une capacité de 1 000 places. La société SAV en charge de l’installation a commissionné Espace Concept pour sélectionner et équiper la salle d’un système de sonorisation performant. Des line arrays Nexo Geo M12 ont été prescrits, avec six enceintes et deux subs MSUB18 par côté, complétés par des enceintes point-source ID24 pour la couverture front-fill et les délais. Les retours sont assurés par des enceintes P8 et P12 de la série P+, avec en réseau Dante pour l’ensemble du système, et des contrôleurs TD alimentés NXAMPMk2.