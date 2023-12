Le pape à Marseille

En septembre, Dushow a assuré le support technique en son, lumière, vidéo et pour la traduction simultanée lors du séjour du pape François dans la cité phocéenne. Pour la Basilique et ses abords, 16 enceintes MM4XP Meyer Sound, et plus de 30 enceintes X8 L-Acoustics furent installées. Au stade Vélodrome, du K1 et du K2 de chez L-Acoustics étaient répartis tout autour de la couronne et sur la pelouse. Au Prado, cinq zones de retransmissions son et vidéo étaient composées d’un écran géant de 100 m² et de quatre écrans LED de 26 m², ainsi que de six groupes électrogènes et six stacks line array K2-K1. Côté lumière, le Vélodrome nécessitait un puits de lumière réalisé avec des BMFL Blade Robe et des Mac Quantum et Mac Aura XB Martin.