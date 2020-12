LE PARI DE LA FÊTE DES LUMIÈRES DE LYON

Dans le contexte de la crise sanitaire et de son évolution, la Ville de Lyon travaille en responsabilité à une formule repensée et adaptée de la Fête des lumières, qui se tient chaque année en décembre. Attaché à cette tradition, l’exécutif municipal envisage ainsi plusieurs scénarios qui permettraient de maintenir l’événement dans les meilleures conditions possibles. Cette formule impliquerait le déplacement de certaines installations dans des parcs dont la typologie est propice à la présentation distanciée des œuvres, à la création de circuits de déambulation, à la gestion maîtrisée de l’accès et des flux. Ce pari repose sur la possibilité d’autoriser à nouveau des rassemblements publics d’une jauge maximale de 5 000 personnes. ■